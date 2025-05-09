إيمي سمير غانم تنعى كلبها عنتر بكلمات مؤثرة.. هذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 02:58 مساءً - تعيش الفنانة إيمي سمير غانم حالة من الحزن الشديدة بعد وفاة كلبها الصغير عنتر، خاصة وأنها معروف عنها حبها الشديد للكلاب، حيث وصفت علاقتها بهم بأنها أقوى حب في الحياة ويستحيل تتخلى عنهم حتى آخر يوم في عمرها، ولذلك عبرت عن حزنها بوفاة كلبها عنتر.

إيمي سمير غانم تنعي كلبها

حرصت إيمي سمير غانم على نعي كلبها الراحل عنتر بكلمات مؤثرة حيث نشرت صورته عبر استوري حسابها بموقع انستغرام وعلقت قائلة:"عنتر، محدش هيحس بيا غير اللي بيحب الكلاب، وطبعا ربنا رحمته واسعة على الانسان وكل الحيوانات اللي خلقها، الحمد لله دايماً"، ولاقت إيمي تعاطفاً كبيراً من قبل متابعيها ومحبيها على السوشيال ميديا.

ايمي سمير غانم تنعى كلبها عنتر على انستغرام



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تنتظر إيمي سمير غانم مولوداً جديدا، حيث أنها حامل في الأيام الأخيرة، وتحدثت إيمي عن مولودها المنتظر عن ما تتمناه من حيث نوع الجنين سواء ولد أو بنت خلال لقائها في برنامج "شطرنج" على قناة دبي مؤكدة أنها لا تفكر بهذه الطريقة ولا تتمنى سوى أن يكون مولودها الجديد بكامل صحته فقط.

إيمي سمير غانم لا يفرق معها نوع المولود

وقالت إيمي: "نوع المولود دي حاجة بتاعة ربنا، فيه ناس بتفكر في دا، بس أنا بحس أن ربنا يرزقنا بأي حاجة سليمة إحنا راضيين الحمد لله، سواء ولد أو بنت كله حلو المهم يبقى سليم ومعافى، غير كدا مش فارق معايا خالص". موضحة أن هناك الكثير من الرجال الذين يفضلون إنجاب الذكور على عكس السيدات، ولكنها لا تفكر في الأمر بهذه الطريقة.

إيمي سمير غانم سجلت تواجدها في موسم درما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي جمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، وعادت به إلى المنافسات الدرامية بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019.

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وظهرت إيمي سمير غانم وحسن الرداد خلال مسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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