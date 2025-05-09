عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري عمرو دياب، عن موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك خلال حفله الذي أحياه مؤخرا في الكويت.

وفاجأ عمرو دياب الحضور الحاشد في حفله بالكشف عن أن ألبومه سيطرح في موسم عيد الأضحى لعام 2025.

وتفاعل محبي الفنان المصري مع الخبر، معربين عن حماسهم الكبير لسماع جديده.

وأحيا عمرو دياب حفل ضخم في الكويت، بحضور جماهيري غير مسبوق، قدم فيه باقة من أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعلها معها الحضور بشكل لافت.

وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لاء"، ليقدم بعدها عدد من الأغاني الشهيرة التي رددها معه الجمهور منها: "برج الحوت" "انت الحظ" و "ده لو اتساب".

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