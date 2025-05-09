جامعة سيدة اللويزة تكرم أهل الصحافة والإعلام

ميرنا وليد - بيروت - أقامت جامعة سيّدة اللويزة، حفل عشائها السنوي في الحرم الرئيسي-ذوق مصبح، تكريماً لأهل الإعلام والصحافة اللبنانية، وذلك يوم 6 أيار/مايو 2025 في ذكرى شهداء الصحافة وعيد تأسيس الجامعة.

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حضر اللقاء راعي الإحتفال وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري رئيس اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، قدس الأباتي إدمون رزق الرئيس العام للرهبانيّة المارونيّة المريميّة ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، الأب بشارة الخوري محاطاً بنوابه ومساعديهم، ومدراء الفروع، والعمداء، والمدراء، معالي الوزارء السابقين زياد بارود رئيس مجلس الأمناء في NDU، والإعلام: منال عبد الصمد، جورج قرداحي وزياد مكاري، السيّدة روز شويري رئيسة المؤسّسة المارونية للإنتشار، الأستاذ رفيق شلالا مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، المونسنيور عبدو أبو كسم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب طوني خضرا رئيس إتحاد أورا والإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان، الدكتور جو مكرزل النائب الرديف في مجلس النواب الفرنسي، الأستاذ جاك كلاسي مدير عام تيلي لوميار ورئيس مجلس إدارة نورسات، العميد حسين غدّار مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد بشارة أبو حمد مدير مكتب الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، المقدّم أندريه الخوري مدير شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، الإعلاميّة ربى الفرنّ المسؤولة الإعلامية في المديرية العامة لأمن الدولة، الأستاذ بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافة، الصحافية رندلى جبور نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، الإعلاميّة سعاد قاروط العشي، الإعلامي بسام براك، مستشاري الإعلام في الأحزاب اللبنانيّة، رؤساء ومدراء تحرير المؤسسات الإعلامية، المرئية، المسموعة، المكتوبة والإلكترونيّة بينهم سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، الصحافيون والإعلاميون بينهم الصحافية باسكال أبو نادر من موقع "النشرة"، بالإضافة إلى وجوه إعلامية وصحافية، شخصيات روحيّة وعسكرية، أكاديمية واجتماعية، إلى جانب أسرة جامعة سيدة اللويزة.

استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، من ثم صلاة إفتتاحيَّة مع سيادة المطران أنطوان نبيل العنداري، ثم كانت كلمة ترحيب ألقاها الأستاذ ماجد بو هدير، مدير مكتب الشؤون العامة البروتوكول، والعلاقات الإعلاميَّة في الجامعة.

وكان في الحفل كلمة لرئيس الجامعة الأب بشارة الخوري وكلمة لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة السنويّة التي شملت طلاب المدارس العام الفائت، حول أفضل فيلم مصوّر عن رؤيتهم للبنان الجديد.

وفي ختام حفل العشاء، قدّم الأب الرئيس، بإسمه وبإسم جامعة سيّدة اللويزة، هدية تذكاريَّة لسيادة المطران العنداري وللوزير مرقص.