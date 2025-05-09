10 نجوم تحدّوا رفض عائلاتهم لمهنتهم وحققوا شهرة واسعة

ميرنا وليد - بيروت - العديد من النجوم واجهوا عقبات كبيرة من أفراد عائلاتهم بعد أن قرروا دخول مجال الفن.

بعضهم تعرّض للرفض، وآخرون للتهديد أو العنف، لكن الإصرار والشغف بالفن قادهم إلى النجاح. إليك أبرز هؤلاء الفنانين:

1. درة زروق

تخصصت درة بالعلوم السياسية لترضي والدها، لكنها تمسّكت بحلمها بامتهان التمثيل وحققت هدفها.

2. حكيم

واجه حكيم رفضًا قاسيًا من والده، حتى أنه هدده بالقتل ثلاث مرات. ومع ذلك، شق طريقه نحو النجومية.

3. نجوى فؤاد

اضطرت نجوى للهروب من منزلها بعد رفض والدها لدخولها مجال الفن، وبدأت مسيرتها بمساعدة زوجة والدها.

4. فيفي عبده

واجهت معارضة والدتها، وهربت من المنزل لتحقيق حلمها في مجال الفن.

5. سناء جميل

تعنفت من قبل شقيقها بسبب رغبتها في التمثيل، لكنها ذلك لم يدفعها الى التراجع.

6. إلهام شاهين

قاطعها والدها بسبب دخولها عالم التمثيل، لكنها واصلت طريقها حتى صارت من أبرز نجمات الشاشة.

7. وفاء عامر

تعرّضت للضرب من والدتها بسبب حلمها الفني، لكنها لاحقا اصبحت من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر.

8. ريم مصطفى

رفضت عائلتها دخولها المجال الفني، لا بل قاطعوها، قبل أن يتراجعوا بعد رؤيتهم نجاحها في التمثيل.

9. أمينة خليل

رغم دعم والديها، واجهت معارضة من أقاربها، لكن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في التمثيل.

10. دينا

تركت بيت العائلة لتدخل عالم الرقص، وتزوجت من زميل لتحقيق حلمها الفني.