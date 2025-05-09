راغب علامة يُعزي كارول سماحة ويرد على منتقديها..هلا المر وإليسا وفارس كرم وغيرهم يواسونها

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت الفنانة اللبنانية كارول سماحة التعازي في لبنان بوفاة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، ومن المشاهير الذين تواجدوا في المناسبة الأليمة لمواساة كارول: الفنان راغب علامة، سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، الفنانة إليسا، الفنان فارس كرم، الليدي مادونا، الممثلة ورد الخال، الفنانة ماجدة الرومي، الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنان جوزيف عطية، الفنان جبران نجم، الإعلامية كارلا حداد، الفنان إيوان، غسان شرتوني صاحب شركة Music is my life .



موقع "الفن" تواجد ايضا في العزاء لمواساة كارول سماحة، وقد أجرينا تقريرا ضم الأسماء التي ذكرناها، اذ كل منهم توجّه لها بالعزاء.