مي عز الدين تُعلن عودتها إلى السينما بعد 13 عاماً من الغياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين، عودتها المرتقبة إلى شاشة السينما بعد غياب دام نحو 13 عاماً، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق “تيك توك”، أكدت فيه أنها ستعود قريباً للمشاركة في عمل سينمائي جديد.

وقالت مي خلال الفيديو: “مش هلحق أشارك في أفلام عيد الأضحى، بس إن شاء الله راجعة للسينما قريب جداً”، ما أثار حماس جمهورها الذي عبّر عن اشتياقه لرؤيتها على الشاشة الكبيرة من جديد.

وكان آخر أعمال مي عز الدين السينمائية فيلم “جيم أوفر” الذي عُرض عام 2013، وشاركها في بطولته كل من يسرا، محمد نور، عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد، أمل رزق، رضا حامد، وآخرون. وقدّم الفيلم في إطار كوميدي قصة صراع طريف بين “ندى” (مي عز الدين)، نادلة بسيطة، و”لقاء” (يسرا)، مذيعة مغرورة، تسعى لعرقلة زواج ابنها من ندى.

يُذكر أن مي عز الدين كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه” إلى جانب نخبة من النجوم، منهم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، عايدة رياض، وغيرهم، وحقق المسلسل نجاحاً لافتاً وقت عرضه.