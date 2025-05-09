أسرة أم كلثوم غاضبة من فيديوهات ويجز.. وتتوعّد بالتصعيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت أسرة “كوكب الشرق” السيدة أم كلثوم عن استيائها الشديد من تداول فيديوهات صُنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تُظهر الفنانة الراحلة وهي تغنّي أغاني لمغنّي الراب ويجز، ووصفت الأمر بأنه “مسيء وغير مقبول”، مؤكدة نيتها اتخاذ إجراءات قانونية لوقف هذا النوع من المحتوى.

وفي بيان رسمي، شدّدت الأسرة على أن أم كلثوم كانت ولا تزال رمزاً لفن عربي أصيل، قدّمت خلاله لوناً غنائياً متفرّداً جعلها تتربّع على عرش الطرب العربي والعالمي، وأن محاولة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديمها بلون فني لا يمتّ لنهجها بصلة يُعدّ تشويهاً لهويتها الفنية وتاريخها الراسخ.

وفي تصريحات صحافية، عبّرت السيدة جيهان، حفيدة أم كلثوم، عن رفضها التام لما وصفته بـ”الفيديوهات المستفزّة”، وقالت: “شوفنا فيديوهات لأم كلثوم بتغني بالـAI لويجز، الموضوع بقى مستفز. استخدام هذه الفيديوهات بيدل على مدى امتدادها وتأثيرها في الأجيال، كفاية كده، نجاحها بلونها واسمها. الست ماتت باحترامها، ليه بتطلعوها كده؟ وإحنا كأسرة أم كلثوم سنتخذ الإجراءات القانونية في حالة تكرار هذا الأمر مرة أخرى”.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار واسع لمقاطع مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تَظهر فيها أم كلثوم تؤدي أغانٍ معاصرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الأسرة إلى التحرك العلني لمنع تكرار هذا النوع من “الاعتداء الفني”، بحسب وصفهم، وحماية إرث كوكب الشرق من أي تحريف أو إساءة.