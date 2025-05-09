فستان “السندريلا” يلفت الأنظار.. وإغماء في حفل روبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة المصرية روبي حفلاً غنائياً ضخماً داخل نادي وادي دجلة بالمعادي، احتفالاً بأعياد الربيع، وسط حضور آلاف الأعضاء وأسرهم الذين تفاعلوا بحماس مع أجواء السهرة.

لفتت روبي الأنظار بإطلالتها المستوحاة من فستان “السندريلا” سعاد حسني في فيلم “أميرة حبّي أنا”، الذي غنّت فيه الأغنية الشهيرة “الدنيا ربيع”، لتُضفي لمسة من النوستالجيا على المناسبة.

وقدّمت روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها الاستعراضية، منها “قلبي بلاستيك” و”ليه بيداري كده”، إلى جانب أغانٍ طلبها الجمهور، واستمرت فقرتها لنحو ساعتين من التفاعل والحماس.

وفي لفتة إنسانية، أوقفت روبي الغناء للحظات للاطمئنان على أحد الحضور بعد تعرّضه لحالة إغماء بسبب الزحام، قبل أن تُتابع فقرتها وتشكر الجمهور في ختام الحفل على محبتهم وتفاعلهم.

يُذكر أن روبي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “إخواتي” إلى جانب عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، وحاتم صلاح، إضافة إلى ضيوف شرف مثل محمد ممدوح وأحمد حاتم، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.