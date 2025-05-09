تامر حسني يُشعل الأجواء بحفل مميز في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلاً استثنائياً في مصر بمناسبة الاحتفال بمشروع Chelsea Residences من شركة DAMAC، في ليلة وُصفت بأنها لا تُنسى، وسط حضور نخبة من الشخصيات والضيوف.

وتألّق تامر على المسرح بباقة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الحاضرون بشكل كبير، حيث قدّم عرضاً فنياً حماسياً أشعل الأجواء وأضفى لمسة خاصة على المناسبة التي نظّمتها شركة Event House باحترافية عالية.

وعلّق تامر حسني على الحفل عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” قائلاً: “ليلة لا تُنسى احتفالاً بمشروع Chelsea Residences من داماك، بتنظيم رائع من Event House”، مرفقاً تعليقه بمجموعة صور من السهرة التي شهدت تفاعلاً لافتاً.

هذا ويواصل تامر حسني نشاطه الفني المكثّف، سواء من خلال الحفلات الغنائية أو المشاريع الفنية الجديدة التي يستعد للإعلان عنها قريباً.

كما ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “ريستارت”، في صالات السينما بدءًا من 29 مايو ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم “ريستارت” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر وهنا كل من محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، وميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

ويقدّم الفيلم مزيجًا من الدراما الاجتماعية والكوميديا، ويطرح تساؤلات عصرية حول الشهرة، واستغلال المواهب، وحدود التحول الرقمي في حياة الناس.