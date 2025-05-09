من المليار إلى المليون.. تراجع صادم في أرقام سعد لمجرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد الفنان المغربي سعد لمجرد تراجعًا غير مسبوق في حضوره الرقمي، بعد سنوات من تصدّر المشهد العربي بأغاني تجاوزت حاجز المليار مشاهدة على “يوتيوب”، في إنجاز لم يسبقه إليه أي مطرب عربي. إلا أن هذا الحضور الرقمي المهيمن بدأ يتراجع، وهو ما انعكس بوضوح في إصدار لمجرد الأخير، الذي شكّل صدمة لجمهوره ومتابعيه.

المفاجأة الأولى جاءت حين قرر الفنان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “زوينة بزاف” عبر قناة بديلة على “يوتيوب”، لا تتجاوز شهرتها قناته الرسمية التي تضم أكثر من 13 مليون مشترك، وهو ما أثار علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي من الفنان أو فريقه.

ورغم أن الأغنية حملت بصمة لمجرد الإيقاعية المعتادة وظهر فيها بأسلوب فني معاصر، إلا أن التفاعل الرقمي لم يكن على قدر التوقعات، إذ لم تتجاوز مشاهدات الكليب مليوناً ونصف المليون خلال الأسبوع الأول من إطلاقه، وهو رقم متواضع مقارنة بما اعتاد عليه جمهور “لمعلم”، الذي صنع لنفسه على مدى سنوات لقب “ظاهرة يوتيوب” في العالم العربي، بفضل نجاحات ضخمة تخطّت أرقامًا قياسية عالمية.

ورداً على هذا التراجع، أكد سعد لمجرد في تصريحات صحفية أنه لا يمنح الأرقام الرقمية أهمية مفرطة، بل يركّز على النجاح الحقيقي المتمثل في الحضور الجماهيري في حفلاته وسهراته، معتبراً أن هذا التفاعل المباشر هو المؤشر الأصدق على ارتباط الناس بفنه، رغم ما وصفه بـ”الصعوبات القائمة”.