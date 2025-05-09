مايا دياب في ليلة سحرية بإسطنبول.. حضور لافت وتفاعل كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا ناجحًا في مدينة إسطنبول التركية، ضمن سلسلة حفلاتها لصيف 2025، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجواء الموسيقى والاستعراض.

وقدّمت مايا خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي رددها معها الجمهور بحماس، وسط تفاعل لافت على المسرح، حيث جمعت بين الغناء الحيّ والاستعراض الذي تشتهر به، ما جعل من السهرة لحظة استثنائية لمحبيها في تركيا.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مجموعة صور من الحفل، ظهرت فيها بإطلالة مبهرة على المسرح وسط تفاعل الجماهير، وعلّقت باللغة الإنجليزية: “كل الحب لإسطنبول ولكل من حضر ليلة أمس… أنتم من جعلتم الليلة سحرية، شكراً تركيا!”

وقد لاقت الصور والتعليق تفاعلاً كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بأداء مايا على المسرح، وثقافتِها المنفتحة التي تعكس احترامها للجمهور في كل مكان.

ويُذكر أن مايا دياب تُواصل نشاطها الفني هذا الصيف بحفلات متنوّعة في عدد من الدول، إلى جانب تحضيراتها لأعمال موسيقية جديدة يُنتظر الإعلان عنها قريبًا.