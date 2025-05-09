راغب علامة في الأردن.. زيارة فنية تنتهي بطلاق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت زيارة النجم اللبناني راغب علامة إلى الأردن موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أدت إلى حادثة طلاق غريبة وقعت في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمّان.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر سيدة وسط الحشود التي كانت تنتظر وصول راغب علامة، ليتبين لاحقاً أنها كانت قد أخبرت زوجها بأنها متوجهة إلى منزل أهلها، بينما كانت في الواقع تستعد لاستقبال الفنان في المطار. وبحسب ما تم تداوله، فقد شاهد الزوج الفيديو واتخذ على الفور قرار الطلاق، معتبرًا ما حدث خيانة للثقة.

الواقعة سرعان ما تحولت إلى حديث الساعة في الأردن والمنطقة، وسط انقسام واسع في الرأي العام. حيث رأى البعض أن تصرّف الزوجة يفتقر إلى الصدق ويخلّ بالثقة الزوجية، بينما اعتبر آخرون أن ردّ فعل الزوج كان متسرّعًا ومبالغًا فيه، مشددين على أن الحادث لا يستدعي الطلاق.

ورغم أن راغب علامة لم يعلّق حتى الآن على الواقعة، إلا أن الحادثة أضافت طابعاً درامياً غير متوقّع إلى زيارته، التي كانت مقررة لأداء حفل فني، ضمن جدول نشاطاته في المنطقة.