شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يفتح باب التقديم فى مسابقة شباب مصر بدورته الـ41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، عن فتح باب المشاركة فى مسابقة شباب مصر بقسميها أفلام الطلبة وأفلام الشباب ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والتى تُقام خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت شعار "من الإسكندرية... حكايات لا تُنسى" "From Alexandria... Stories to Remember".

ويُشرف على إدارة المسابقة مدير التصوير چوزيف كرم، كما تشترط المسابقة أن يكون الفيلم قد أُنتج خلال الفترة من يناير 2023 حتى الموعد النهائى للتقديم فى هذا العام 2025 وألا يكون قد شارك في أي مهرجان داخل مدينة الإسكندرية أو تم عرضه جماهيريًا باستثناء مناقشات التخرج داخل الكليات كما يشترط ألا يكون قد تم بث الفيلم عبر أي منصة أو وسيلة تواصل اجتماعي وألا تتجاوز مدة عرضه ثلاثين دقيقة شاملة التترات مع تقديم إقرار قانوني بملكية العمل وكافة الحقوق المتعلقة به وعدم سحبه بعد اختياره رسميًا للمشاركة.

ويُشترط موافقة المشاركين على استخدام مقتطفات من أعمالهم في الحملات الترويجية للمهرجان إلى جانب القبول بصياغة الجوائز الرسمية عند الإعلان عنها.

يحق التقديم لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف التخصصات وطلبة المدارس، بشرط ألا يقل العمر عن ستة عشر عامًا بالإضافة إلى صناع الأفلام المستقلين من المصريين.

ويتم التقديم من خلال منصة FilmFreeway أو مباشرة بمقر جمعية كتاب ونقاد السينما، كما يمكنكم التقديم من خلال البريد الإلكتروني [email protected].



مدير التصوير جوزيف كرم