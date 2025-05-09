شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع x.. كريم عبد العزيز عالم مصريات يبحث فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس النجم كريم عبد العزيز بقوة خلال موسم سينما عيد الأضحى المقبل، من خلال فيلمه الجديد المشروع x، المقرر انطلاقه فى السينمات المختلفة بداية من يوم 21 مايو الجارى، والذى يجمعه من جديد بالمخرج بيتر ميمى بعد سلسلة من الأعمال الناجحة بينهما سواء فى السينما أو الدراما.

وخلال أحداث الفيلم فى إطار المطاردات والتشويق حول شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذى يجسده كريم عبد العزيز، والذى ينطلق فى رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، فى محاولة للإجابة عن السؤال التاريخى الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

وفي بيان له، قال المخرج بيتر ميمي: فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة، سعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً فى الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبى" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفى الدراما تعاونا فى 3 مسلسلات هى مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.