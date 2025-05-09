ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري أحمد داش، ارتباطه وإتمام خطوبته من حبيبته، كما كشف عن موعد حفل زفافه.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قال أحمد داش ان زفافه من خطيبته سيكون في فصل الصيف، موجها لها رسالة رومانسية.

وقال أحمد: "دبلة ارتباطي حاليًّا في إيدي اليمين ومن المنتظر يكون الفرح في الصيف".

وفي إشارة رومانسية منه، قام أحمد بتقبيل خاتم خطوبته على الهواء مباشرة، تعبيرا منه عن محبته الكبيرة لخطيبته.

وتفاعل جمهور أحمد مع الخبر، متمنين له السعادة في حياته الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته.. ويعلن عن موعد زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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