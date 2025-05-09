شهاب جوهر يحدث بلبلة بكشفه عن تفاصيل مهر ومؤخر إلهام الفضالة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل الكويتي شهاب جوهر حالة من الجدل بعدما كشف في تصريحات إعلامية عن تفاصيل مهر ومؤخر صداق زوجته الممثلة الكويتية إلهام الفضالة.

وأوضح شهاب أن المهر الذي قدمه لإلهام بلغ 6000 دينار كويتي، في حين تم تحديد مؤخر الصداق بأداء فريضة الحج.

هذا الزواج، أُعلن عنه في تموز/يوليو 2021، بعد ان نشأت علاقة صداقة بين الطرفين خلال تصوير مسلسل "أمينة حاف". وبعد إعلان إلهام طلاقها من زوجها السابق، اتصل شهاب بها وطلب يدها، وتمت الخطوبة في الليلة ذاتها بعد موافقة بناتها، وعُقد القران بهدوء. ورغم محاولاتهما إبقاء الأمر سرياً في البداية، إلا أن تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام أجبرهما على إعلان الزواج قبل الموعد المخطط له.

وتعرض الثنائي لانتقادات بسبب فارق العمر، إذ تكبر إلهام زوجها بثلاث سنوات. كما لاحقتهما شائعات حول أن الزواج جاء على حساب علاقة سابقة. من جانبها، نفت إلهام تلك الادعاءات، مؤكدة أن زواجها تم بشكل علني وشرعي، من دون تدخل في أي علاقة قائمة. كما دافع شهاب عنها برسالة علنية عبّر فيها عن حبه لها، موضحاً أنه كان قد أنهى زواجه السابق قبل الارتباط بها، ورافضاً ما وصفه بـ"الافتراءات الإعلامية".