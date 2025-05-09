الملاكمة هتان السيف تحسم جدل طلاقها من عبدالله القحطاني

ميرنا وليد - بيروت - حسمت الملاكمة السعودية هتان السيف خبر طلاقها من خطيبها السابق الملاكم عبدالله القحطاني،مؤكدة أن علاقتهما لم تتجاوز الخطوبة كما ظن البعض، وأنها لم تكن متزوجة منه بل فسخت خطوبتها فقط.



وقالتهتان: "كان بيني وبين عبدالله القحطاني خطبة فقط، في ناس تحسبني مطلقة أو كنت متزوجة، لا فقط خطبة، وما أذكر كم شهر استمرت، وما شفت من الرجال شي ولا هو شاف مني شي، اللهم رزق وما انكتب".

وكانت قد أعلنت هتان السيف، خبر إنفصالها عن خطيبها وكانت نشرت منشوراً حول الإنفصال، وحذفته بعد ساعات.

وكتبت هتان عبر حسابها الخاص: "السلام عليكم قبل فتره اعلنت انفصالي عن عبدالله القحطاني، و رجعت حذفت الكلام لاني انسانه ماحب الجانب السلبي من السوشل ميديا، لكن فيه كلام كثير طلع عن عبدالله القحطاني الي يمسه بطريقه سيئة، انا انسانه ماشفت من الرجال الا كل خير و حق و واجب ونا اشهد له على ذلك، لكن النصيب بيد الله".