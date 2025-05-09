بسبب ويجز.. عائلة أم كلثوم تهدد باللجوء إلى القضاء

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو للسيدة المصرية الراحلة أم كلثوم وهي تغني للفنان المصري ويجز، مستخدمين تقنيات الذكاء الإصطناعي.

ولهذا السبب، قررت أسرة السيدة الراحلة التهديد باللجوء إلى القضاء، معتبرين في بيان أن أم كلثوم قدمت لوناً غنائياً خاصاً بها ولن تسمح الأسرة بطمس هذه الهوية من خلال نشر فيديوهات مفبركة.

وعلقت حفيدة أم كلثوم على الأمر، وقالت: "شوفنا فيديوهات لأم كلثوم بتغني بالـAI لويجز، الموضوع بقى مستفز استخدام هذه الفيديوهات بيدل على مدى امتدادها وتأثيرها في الأجيال، كفاية كده نجاحها بلونها واسمها، الست ماتت بحترامها ليه بتطلعوها كده؟، وإحنا كأسرة أم كلثوم سنتخذ الإجراءات القانونية في حالة تكرار هذا الأمر مرة أخرى".

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