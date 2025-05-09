أحلام تدعم فنانة شابة بعد التنمّر عليها: “راح تغني معي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن دعمها للمغنية الليبية الشابة حنان الرويعي، بعد تعرّض الأخيرة لموجة من التنمّر إثر أدائها أغنية “طبيعي” من أرشيف أحلام، ضمن مشاركتها في برنامج “زي النجوم” عبر شاشة تلفزيون دبي.

ونشرت أحلام عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، رسالة دعم قوية جاء فيها: “صوت رائع وفنانة جميلة، وراح أدعيها في إحدى حفلاتي وأخليها تغني معي ‘طبيعي’، وهذا الطبيعي لمحبة لأحلام. انتظرك حبيبتي حنان، ونحن نحبوك هلبة”.

وأبدت الرويعي تأثرها في تصريحات إعلامية، مشيرة إلى أن التنمّر الذي تعرضت له كان في البداية مؤلمًا، لكنها تجاوزته بعدما أدركت أن العديد من النجوم مرّوا بتجارب مشابهة، معتبرة أن هذه المواقف تعكس “عقد نقص” لدى من يمارسونها.

يُذكر أن أغنية طبيعي تعود إلى عام 1999، وقد أصدرتها أحلام ضمن ألبوم غنائي بالعنوان نفسه، وهي من كلمات سامي الجمعان، ألحان عارف الزياني، وتوزيع وليد فايد، وتُعد من أبرز الأغاني في مسيرة أحلام الفنية.