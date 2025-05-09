فنانة شهيرة تدافع عن غادة عبد الرازق.. والأخيرة تردّ برسالة شكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة بشرى عن دعمها الكامل للفنانة غادة عبد الرازق، بعد تصريحات الأخيرة التي أثارت جدلاً مؤخراً بشأن رفضها حضور المهرجانات الفنية التي لا يتم تكريمها فيها، مؤكدة أن غادة تمتلك مسيرة فنية حافلة وتستحق التقدير، خصوصاً في هذه المرحلة من مشوارها المهني.

وخلال تصريحات تلفزيونية أدلت بها على هامش مشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، شدّدت بشرى على أن من حق غادة عبد الرازق الحصول على تكريم يتناسب مع تاريخها، مؤكدة على ضرورة التنويع في تكريم الوجوه الفنية، وعدم الاقتصار على الأسماء ذاتها في كل دورة من المهرجانات.

وفي أول رد منها على موقف بشرى، نشرت غادة عبد الرازق مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بشرى تتحدث عنها، عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلّقت عليه قائلةً: “شكراً حبيبتي”، في تعبير عن امتنانها للدعم العلني.

وكانت غادة قد كشفت في وقت سابق عن أسباب امتناعها عن حضور المهرجانات، مؤكدة أنها لم تُكرَّم في أي مهرجان رسمي داخل بلدها رغم مسيرتها الطويلة، وأوضحت أنها تفضّل البقاء في المنزل على أن تحضر دون تقدير حقيقي لمكانتها.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع تصريحات غادة عبد الرازق، معبّرين عن تضامنهم معها، ومشيدين بموهبتها وصراحتها، ومؤكدين أنها من الفنانات اللواتي قدّمن الكثير للفن وتستحق التكريم عن جدارة.