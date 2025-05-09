هند صبري بطلة “دم على نهد”.. وتحضيرات مكثفة لانطلاق التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال مصدر مقرّب من مسلسل “دم على نهد”، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب إبراهيم عيسى، إنه تم الانتهاء من الكتابة الأولية للعمل، الذي تؤدي بطولته النجمة هند صبري، في أول تعاون لها مع فريق المسلسل.

وأوضح المصدر أن التعاقد مع هند صبري تم رسميًا، فيما لا يزال العمل جارياً على ترشيح باقي أبطال المسلسل، ولم يُحسم حتى الآن أي اسم آخر ضمن طاقم التمثيل.

المسلسل مكوّن من 10 حلقات، كتب له السيناريو والحوار كل من وائل حمدي ومحمد هشام عبية، ومن إخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصبّاح.

وتدور أحداث الرواية حول “مي الجبالي”، الصحافية التي لم تكن تتوقّع أن الحوار الذي ستجريه مع سفّاح قبل إعدامه سيقلب حياتها رأساً على عقب، بعدما يبوح لها بأسرار لم يكشف عنها في التحقيقات. وتدفع هذه الاعترافات “مي” إلى الشك في كل ما كانت تؤمن به، مما يربك علاقاتها ويعرّض حياتها للخطر.

وكانت هند صبري قد قدّمت مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” إلى جانب ظافر العابدين، كما نالت مؤخرًا جائزة الإنجاز الفني في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، تكريماً لمسيرتها الفنية ودورها البارز في دعم قضايا المرأة عبر السينما.