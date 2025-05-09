بعد أشهر على فاجعة وفاته، من سيحصل على الملايين الّتي تركها ليام باين؟ 

بعد مرور ما يقرب من سبعة أشهر على رحيله المفاجئ، ترك ليام باين وراءه ثروة لا مالك لها حتّى اليوم.

توفّي النمغني البريطانيّ البالغ من العمر واحد وثلاثين عامًا بعد سقوطه من شرفة الطابق الثّالث بفندق كاسا سور في الأرجنتين في السّادس عشر من أكتوبر من العام الماضي. لقد ترك باين مبلغًا قدره ٣٢.٤٩٠.٠٠٠ دولار، انخفض بعد النّفقات والدّيون إلى ٢٧.٦٠٠.٠٠٠ دولار.

وكان هناك الكثير من التّكهّنات حول من سيرث هذا المبلغ من المال. ومن بين الأسماء الّتي ظهرت في القائمة صديقته كيت كاسيدي، بعدما كشفت عن نيّتها الزّواج من باين.

ومع ذلك، تظهر وثائق المحكمة أنّ ليام كان سيمنح شيريل تويدي -شريكته السّابقة وأمّ ابنه “بير جراي” باين البالغ من العمر ثماني سنوات- سلطة إدارة ممتلكاته. بالإضافة إلى ذلك، تمّت تسمية محامي الموسيقى ريتشارد براي، الّذي يقود دعوى عائلة ليام لبدء إجراءات جنائية ضد أي شخص ساهم في وفاة المغني.

وفي هذه القضية، هناك ثلاثة أشخاص متّهمين بالقتل: مدير الفندق، وموظّفة الاستقبال، وصديق باين، بحسب بيان صادر عن مكتب المدّعي العامّ الوطنيّ للشؤون الجنائيّة والإصلاحيّة في الأرجنتين.

وبناء على ذلك، لن تحصل كاسيدي على أي جزء من ثروة المغني، إذ إنّ قواعد الميراث في المملكة المتّحدة تنصّ على أنّ ممتلكات المتوفّى تنتقل إلى الزوج الشرعي أو أقرب قريب له بالدّم، وفي هذه الحالة ابنه. ولهذا السّبب، من المرجّح أن يتِمّ وضعها في الثّقة لصالح “بير”.

تقدّم باين لاختبار الأداء في برنامج “The X Factor” التّلفزيونيّ في عام ٢٠٠٨، لكن سيمون كويل استبعده وطلب منه الخضوع لاختبار أداء مرّة أخرى عندما أصبح أكبر سنًّا. وبعد عامين عاد، وعلى الرغم من أنه لم يتِمّ اختياره كمغنٍ منفرد، اختاره كويل ليكون جزءًا من فرقة One Direction.

في عام ٢٠١٠، شكّلوا الفرقة مع هاري ستايلز وزين مالك ولويس توملينسون ونيل هوران، وكانت أغنيتهم النّاجحة “What Makes You Beautiful” بمثابة بداية لواحدة من أشهر فرق الشّباب.

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في الخامس والعشرين من مارس ٢٠١٥ أعلنت الفرقة رحيل مالك عن المجموعة واستمرت حتّى مارس ٢٠١٦ أذ أعلنوا عن استراحة. بعد مرور عام، أصدر جميع أعضاء المجموعة أغاني فرديّة، بما في ذلك ليام الّذي ظهر لأوّل مرّة بأغنية “Strip That Down” في التّاسع عشر من مايو ٢٠١٧. وفي المجمل، أصدروا ألبوم استوديو واحد فقط “LP1” واثنين من EPs وأربعة عشر أغنية فرديّة.