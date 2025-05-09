بالفيديو- بسمة بوسيل قالتها بالفم الملآن “يا خسارة”

أطلقت الفنّانة المغربيّة بسمة بوسيل أغنيتها الجديدة بعنوان “يا خسارة” عبر قناتها الخاصّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

الأغنية من كلمات عمرو المصريّ ألحان عمرو الشّاذلي وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

بهذه المناسبة، نشرت “بسمة”، عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو من الستوديو، إذ كانت تدندن كلمات الأغنية الّتي تتحدّث عن الغدر والخيانة بحماسة كبيرة، وسط تعليقات إيجابيّة من الجمهور حول العمل.

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على صعيد آخر، احتفلت بسمة بعيد ميلاد ابنتها آمايا بوجود طليقها الفنّان تامر حُسني، وذلك ضمن أجواء مميزة.