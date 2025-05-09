مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن برنامج مميّز في الجناح المصري في “كان”

بعد الإعلان عن مشاركته في الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي (١٣-٢٤ مايو/آيار ٢٠٢٥) بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، يسر مهرجان الجونة السينمائي أن يشارك تفاصيل فعالياته وندواته المقرر عقدها داخل الجناح.

وقد عبر المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن أهمية تواجد جناح مصري هذا العام قائلًا: “نسعى لتعزيز تواجد السينما المصرية في المشهد العالمي، والتعاون في هذا الجناح يعكس اهتمامنا ببناء علاقات فعالة مع صناع السينما حول العالم”.

يستضيف الجناح المصري سلسلة من الندوات المهمة التي تتناول جوانب رئيسية من صناعة الأفلام والاتجاهات الصناعية. تهدف هذه الجلسات إلى ربط المحترفين من مختلف أنحاء العالم بالمشاريع والمواهب داخل مصر والمنطقة العربية. ويأتي البرنامج كالتالي:

ستتناول هذه الندوة الجوانب العملية ومميزات التصوير في المواقع المتنوعة في مصر، وتقدم رؤى قيمة للإنتاجات الدولية.

– ١٤ مايو/آيار، ١٦.٠٠ – ١٧.٣٠ مساءً، التصوير في مصر: مصر كوجهة تصوير عالمية

– ١٥ مايو/آيار، ١٥.٣٠- ١٦.٣٠ مساءً، من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية

تركز هذه المناقشة على تعزيز التعاون والفرص بين صناعة السينما الأمريكية والمصرية.

– ١٦ مايو/آيار، ١٦.٠٠٠ – ١٧.٣٠ مساءً ، الأرض المشتركة: الإنتاج المشترك مع العالم العربي

بحضور مجموعة من الخبراء، ستُناقش الفوائد والتحديات والاستراتيجيات اللازمة للإنتاج المشترك الناجح.

– ١٧مايو/آيار، ١١.٣٠ صباحًا – ١٣.٠٠ ظهرًا، تعزيز النظام البيئي: بناء الروابط بين المهرجانات السينمائية العربية

ممثلون عن أهم المهرجانات السينمائية العربية يناقشون استراتيجيات التعاون والنمو المتبادل.

– ١٧ مايو/آيار، ١٥.٣٠ – ١٦.٣٠ مساء، الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الشباب

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ستسلط هذه الجلسة الضوء على المواهب العربية الناشئة التي بدأ تأثيرها في الظهور داخل المشهد السينمائي.

تعليقًا على برنامج المناقشات، قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: “صُمم برنامجنا في كان لتسليط الضوء على المواهب والفرص المتاحة في المشهد السينمائي المصري، وربطه مع المشهدين العربي والدولي، وذلك من خلال نقاشات متخصصة، تتزامن مع الاحتفاء بتواجد أفلام مصرية في برنامج المهرجان مثل “عائشة لا تستطيع الطيران” لمراد مصطفى و”الحياة بعد سهام” لنمير عبد المسيح”.