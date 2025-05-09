شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع جلسة تصوير ليلى علوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كل ما تكبر تحلى" هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الصور الأخيرة للفنانة ليلى علوي خلال جلسة تصويرها التى نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام مؤخراً، وظهرت فيها بكامل شبابها وطاقتها مثلما اتضح خلال جلسة التصوير التى تفاعل معها قطاع كبير من المتابعين.



ليلى علوي فى صورة من سيشن التصوير

من ناحية أخرى سبق وتألقت الفنانة ليلى علوي الشهر الماضى أثناء حضورها حفل الاستقبال الذى أقيم فى مقر المدارس اليونانية بالقاهرة، وذلك احتفاءً بالعيد الوطنى لدولة اليونان، يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات السفارة اليونانية المنظمة على مدار يومين تحت شعار "احتفالات يونانية في ليالي المحروسة".



ليلي علوي

أيضاً شهدت الاحتفالات عرضاً مميزاً لأشهر أعمال الموسيقار الخالد ميكيس ثيودوراكيس، "زوربا اليوناني"، قدمتها الأوركسترا السيمفوني الوطني لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليوناني بالتعاون مع كورال أكابيلا التابع لأوركسترا القاهرة السيمفوني، أقيم هذا الحفل الاستثنائي يوم الثلاثاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



الفنانة ليلى علوي

كانت ليلى علوي استهلت كلمتها في حفل الاستقبال معربة عن سعادتها بالتواجد في المدرسة اليونانية، التي درست بها والدتها وخالتها، والتي لا تزال منارة تخرج أجيالاً تحتضن حضارتين عظيمتين، كما توجهت بالشكر للسفير السيد نيكولاس باباجورجيو على حرصه الدائم على إبراز المعالم اليونانية في القاهرة والإسكندرية، ورحبت بوزير الهجرة واللجوء اليوناني، السيد ماكيس فوريدس، الذي حضر الفعالية وأيضا رحبت بنائب وزير الخارجية والهجرة معالي السفير نبيل حبشي.

وأعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها البالغة بهذه الاحتفالات الخاصة، مؤكدة أنها تمثل جسراً يربط بين البلدين اللذين تنتمي إليهما وتعمق جذور التواصل بينهما، وأكدت حرصها الدائم على التواجد والتفاعل من أجل نشر الثقافة المصرية واليونانية وتعزيز التفاهم المتبادل.