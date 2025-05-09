شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده عن محمود عبد العزيز وبوسى شلبى: سافروا معايا الحج وهما متجوزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة فيفى عبده على ما يثار حالياً بشأن حقيقة زواج بوسى شلبى من الفنان الراحل محمود عبد العزيز بقولها من خلال فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام: "اللي بيحصل ده يشككنا في نفسنا، محمود عبد العزيز ما كانش متجوز بوسي في كوخ، ولكن كان متجوزها قدامنا كلنا، وأنا شخصياً سافر معايا بوسي ومحمود عبد العزيز لقضاء فريضة الحج وكان زوجها في السفرية".

وأضافت فيفي عبده: "كمان في نهاية حياة محمود عبد العزيز كنت في المستشفى معاهم لمدة شهر ونص لأن المستشفى كانت جنب بيتي وكنت هناك على طول، وكانت تحت رجله مش كسكرتيرة ولكن كزوجة ليه".

في النهاية أكدت تعجبها مما يحدث موجهة رسالة لأبناء الراحل: "حبايبي ده مش في صالح الوالد نهائي، ولازم تفهمونا ليه كل ده، لأننا كده بنشك في نفسنا".

وأثير جدل كبير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أسرة المرحوم الفنان الكبير محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول حقيقة استمرار زواجها من الساحر، أم أن الطلاق حدث بينهما بعد شهر ونصف فقط، وسببت تلك التصريحات والبيانات المتبادلة صدمة كبيرة في الوسط الفني، ليخرج بعدها عدد من الأفراد الذين يدعمون أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر، وهو ما سبب حيرة أكبر للجمهور، أثناء محاولتهم فهم الحقيقة لما حدث، والطرف الصحيح في تلك الحكاية.