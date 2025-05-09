عائلة صبحي عطري تستعد لتشييع جثمانه اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 11:49 صباحاً - تستعد عائلة الإعلامي السوري صبحي عطري لتشييع جثمانه اليوم الجمعة الموافق 9 مايو، وذلك بعد مرور 21 يومًا من وفاته في العاصمة الألمانية برلين.

تشييع جثمان صبحي عطري

أكدت العائلة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية لنقل جثمانه من ألمانيا إلى الإمارات العربية المتحدة، وستتم إجراءات الدفن عقب صلاة الجمعة مباشرة، وبعدها سيتم تلقي العزاء من العائلة والأصدقاء على مدار يومي 9 و10مايو.

وطالبت عائلة الراحل صبحي عطري أصدقاءه وزملاءه مشاركتهم الدعاء للفقيد، ومن المتوقع أن يحضر عدد من أصدقاء وزملاء الراحل في المجال الإعلامي والفني مراسم تشييع جثمانه ودفنه اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر.

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يشار إلى أن عائلة صبحي عطري عبرت عن استيائها من تداول بعض الأخبار التي تتعلق برحيله، وأشار شقيقة أيهم عطري إلى أنه بعد الانتهاء من مراسم الدفن سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من نشر أخبارًا مغلوطة حول وفاة صبحي عطري، مطالبًا بتحري الدقة قبل تناقل الأخبار.

رحيل صبحي عطري

صبحي عطري هو إعلامي سوري وُلد في حلب وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، كما حصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني "إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية"،و رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، عن عمرٍ ناهز 48 عامًا إثر أزمة قلبية.

عمل صبحي عطري صحفياً في عدد من المجلات والصحف العربية واتجه للعمل التلفزيوني في بدايات عام 2007 مع قناة روتانا خليجية ليتخصص في مجال الإعلام الفني والترفيهي، كم عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا و LBC و DMTV منها mbctrending يا هلا، آخر الأخبار online star world، موزاييك، fun new،wrap up".

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