جمال شقيقة هيفا وهبي يلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص بعيد ميلاد صديقها طبيب التجميل روي مطران.

وقد لفتت صورة هيفا الأنظار بظهور شقيقتها هنا بطاطا إلى جانبها وهي من الإطلالات القليلة لها على العلن، وبدت جميلة للغاية وتشبه شقيقتها.

وكانت قد إحتفلت هانو بحفل زفافها في عام 2022، وعلّقت هيفاء وهبي على دخول شقيقتها القفص الذهبي بالقول: "من وقت ما وعينا عالدنيا ونحنا سوا، اخوات ورفقة وسند لبعضنا، هلأ انتِ احلى عروس بفستانك الابيض، تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه، بتمنالك ياه سندك وامانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه احلى سنين. بيعز عليي فراقك يا هانو بس قلبي مطمن انك مع رجل محترم بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي، انشالله بتتهنوا بحياتكم سوا. الف مبروك، رح نشتاقلك كتير".

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