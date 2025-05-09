جراحو التجميل يكشفون عن المشاهير الذين خضعوا لعمليات تجميل في حفل Met Gala

ميرنا وليد - بيروت - كانت الأزياء الباذخة معروضة بكامل أناقتها في حفل ميت غالا هذا الأسبوع، لكن هوس المشاهير بالتعديلات التجميلية والجراحات التجميلية كان واضحًا بنفس القدر.



صرح الدكتور نورمان رو، جراح التجميل المفضل لدى المشاهير في نيويورك: "مع استمرار ميت غالا في كونه مقياسًا عالميًا للجمال والأناقة، من الواضح أن جماليات الوجه أصبحت بنفس تأثير الموضة على السجادة الحمراء".

وأضاف الخبير أنه رأى العديد من العلامات المميزة لشد الحواجب والوجه، بالإضافة إلى الفيلر والبوتوكس، على السجادة يوم الاثنين.

وقال: "عند إجراء شد الوجه بشكل صحيح، تكون نتائجه طبيعية جدًا. يفضل العديد من المرضى الآن الفوائد الدقيقة والدائمة لشد الوجه الجراحي على الفيلر".

وبناء على صور من ليلة الاثنين الكبيرة في مدينة نيويورك، كشف العديد من جراحي التجميل أن المشاهير على السجادة الزرقاء ربما خضعوا لعمليات جراحية.

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