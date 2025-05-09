فيفي عبده في صف بوسي شلبي.. ورسالة شديدة اللهجة لأولاد محمود عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده، الإعلامية المصرية بوسي شلبي في أزمتها مع أولاد الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز.



وشاركت فيفي عبده الجمهور مقطع فيديو قالت فيه: "مساء الخير يا جماعة، أنا بس طلعت علشان في موضوع كدة من امبارح تقريبًا، بنتكلم في الموال ده، وهو موال إن محمود عبد العزيز طلّق بوسي شلبي، واحنا نعرف كويس إن بوسي شلبي عايشة ليل ونهار مع محمود عبد العزيز، ومكنش عايش معاها جوخ، لكن كان أمام الناس كلها، وزوجها في كل مكان. ذهبت معهم في حج وعمرة، وكنت معهم في المستشفى لمدة شهر ونصف، نظرًا لأن المشفى كان أمام بيتي، وكنت أزورهما بصفة مستمرة. أبناء محمود عبد العزيز، طبعًا حبايبي، لكن إيه الموضوع اللي احنا سمعناه ده، لازم تقولون لنا إيه المظبوط، عشان كدة غلط. اشمعنى النهاردة نقول الكلام ده، الكلام ده أنا أوجهه لأولاد محمود عبد العزيز، لأن ده غلط في حق أبوكم أولًا، مش في حق بوسي، نعلم جميعًا أنه زوجها، مش ممكن في يوم وليلة اقول أصل من 20 سنة، مكنش جوزها. طب معترضتوش ليه طول السنين دي؟.. أنا روحت معاهم حج وعمرة، وكنا مع بعضينا في نفس الفندق. الحق منقدرش نقول عليه باطل، ده بقولوا لأولاد محمود عبد العزيز.. هي ست مظلومة".