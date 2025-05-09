أزمة جديدة تهدد مسلسل ميرفت أمين.. والمؤلف يشكو المنتج للنقابة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه مسلسل “جوما”، بطولة الفنانة ميرفت أمين، أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة من التعثّرات التي حالت دون عرضه حتى الآن، وكان آخرها انسحاب الفنانة ريم البارودي من العمل وعدم استكمالها تصوير باقي مشاهدها.

وفي تطوّر لافت، تقدم المؤلف والسيناريست أحمد صبحي بشكوى رسمية ضد المنتج محروس المصري وشركة “الهرم للإنتاج الفني” إلى نقابة المهن السينمائية، حملت رقم 434 بتاريخ 6 مايو 2025، بسبب ما وصفه بـ”الإخلال بالاتفاق المبرم” بين الطرفين.

وأوضح صبحي في بيان أن المنتج لم يلتزم بدفع كافة المستحقات المالية المتفق عليها، كما لم يحصل على التنازل الرسمي الذي يتيح له عرض المسلسل على القنوات الفضائية، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للحقوق القانونية والمالية الخاصة بالمؤلف.

وأشار إلى أن قوانين حقوق الملكية الفكرية في مصر تنص بوضوح على أن التنازل الرسمي هو الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتيح لأي جهة إنتاجية حق التصرف في العمل الفني، سواء من حيث العرض أو النشر أو البيع. وبدون هذا التنازل، فإن أي محاولة لعرض العمل تُعد تعديًا على حقوق المؤلف، وتخوّله اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض أو لوقف العرض.

وأكد صبحي أن ما يحدث يُمثّل انتهاكًا لحقوقه كمؤلف، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه القانونية، مطالبًا النقابة بالتدخل العاجل لحفظ حقوق المبدعين في الوسط الفني.

يُذكر أن مسلسل “جوما” يضم في بطولته كوكبة من النجوم إلى جانب ميرفت أمين، منهم: ريم البارودي، محمود عبد المغني، تامر عبد المنعم، سميرة صدقي، ومنة عرفة.