أبناء محمود عبد العزيز عن “زواجه المزعوم”: ادعاءات كاذبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر محمد وكريم، نجلا الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بيانًا قانونيًا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفيا فيه بشكل قاطع ما وصفاه بـ”الادعاءات الكاذبة” التي زعمت فيها إحدى السيدات أنها كانت لا تزال زوجة والدهما حتى وفاته.

البيان، الصادر عن مكتب المحامي بالنقض أحمد طنطاوي، جاء بعنوان: “هام من ورثة الفنان محمود عبدالعزيز”، وكشف أن السيدة المعنية تقدمت بدعاوى وبلاغات جنائية تتضمن ما وصفه البيان بـ”المغالطات”، تدعي فيها أن الراحل راجعها بعد طلاقها، أو أن المأذون زوّر إشهاد الطلاق.

وأكد البيان أن كافة هذه الدعاوى تم رفضها أمام مختلف درجات التقاضي، كما حُفظت البلاغات الجنائية، مشيرًا إلى أن الطلاق تم رسميًا بعد مرور شهر ونصف فقط على الزواج، وأن أوراق الطلاق صحيحة وموثّقة قانونيًا.

وأضاف البيان أن “الادعاء بأن السيدة كانت زوجة الفنان حتى وفاته هو محض افتراء، ولا أساس له من الصحة”، موضحًا أن العلاقة التي استمرت بعد الطلاق كانت مهنية بحتة، ضمن إطار إدارة الأعمال وتنظيم المشاركات الفنية للفنان الكبير.

ورغم أن البيان لم يُسمِّ السيدة المعنية، إلا أن الأنظار توجّهت نحو الإعلامية بوسي شلبي، التي لطالما عرّفت عن نفسها كأرملة محمود عبدالعزيز منذ وفاته عام 2016.

وكانت شلبي قد ردّت في فبراير الماضي ببيان مماثل عبر حساباتها، صادر عن مكتب محاماة بالإسكندرية، نفت فيه ما تردد عن طلاقها من عبدالعزيز، وأكدت أنها كانت زوجته حتى رحيله، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بنزاع على قطعة أرض تخضع لتحقيقات قضائية، واتهمت بعض الأطراف بتزوير المستندات للاستيلاء عليها.