نجم “You” يحتفظ بالقرآن بجانب سريره: “أتأمل في آياته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة أثارت إعجاباً واسعاً، كشف الممثل الأميركي بين بادغلي، نجم مسلسل “You” الشهير عبر منصة “نتفليكس”، عن احتفاظه بنسخة من القرآن الكريم على منضدة قرب سريره، حيث يتأمل بعض آياته من وقت إلى آخر ضمن ممارساته الروحية.

تصريح بادغلي أثار تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن احترامهم لانفتاحه وتقبّله لثقافات ومعتقدات دينية مختلفة، واعتبروه نموذجًا للتعايش وتقدير التنوع الروحي.

ويُعرف بادغلي بانتمائه العلني إلى الديانة البهائية، وقد تحدّث مرارًا عن ممارساته الإيمانية اليومية، مثل أدعيته الصباحية، مشيرًا إلى أن التأمل في نصوص من ديانات مختلفة يُعد جزءًا من رحلته الروحية.

وتُركّز الديانة البهائية على وحدة الأديان ومفهوم الوحي التراكمي، وهو ما يفسّر اهتمامه بالقرآن الكريم إلى جانب نصوص دينية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في سياق متنامٍ من الاهتمام بين نجوم هوليوود بالنصوص الدينية الإسلامية، حيث كان النجم العالمي ويل سميث قد صرّح في آذار/مارس من العام الماضي بأن “القرآن واضح كالكريستال”، مضيفًا: “روحه جميلة ونقيّة وواضحة.”