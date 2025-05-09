عارضة شهيرة تدلي بشهادتها ضد هارفي واينستين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدلت عارضة الأزياء البولندية كايا سوكولا، الأربعاء، بشهادتها للمرة الأولى أمام المحكمة في نيويورك ضد المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين، في إطار إعادة محاكمته بعد إلغاء إدانته السابقة في قضية اعتداءات جنسية العام الماضي.

وتتهم سوكولا، البالغة من العمر 39 عامًا، واينستين بالاعتداء عليها جنسيًا في عام 2006، داخل أحد فنادق مانهاتن، حين كانت تبلغ من العمر 19 عامًا. وينفي واينستين الاتهام بشكل قاطع، ويواجه محاكمته الجديدة في نيويورك بتهم تشمل الاعتداء الجنسي بحقها، بعدما كانت شهادتها غائبة عن محاكمة عام 2020.

وخلال جلسة الاستماع، استعرضت المدعية العامة شانون لوسي تفاصيل من حياة سوكولا المهنية، متطرقة إلى بداياتها في عرض الأزياء، ووصولها إلى نيويورك عام 2002 لمتابعة مسيرتها. كما عرضت صورًا لها في سن المراهقة أثناء ظهورها على أغلفة المجلات أمام هيئة المحلفين.

وظهر واينستين، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا صدر بحقه عام 2023 في كاليفورنيا في قضية جنسية أخرى، داخل قاعة محكمة مانهاتن وهو مكبل اليدين ويجلس على كرسي متحرك.

تُعد هذه الشهادة تطورًا بارزًا في المسار القضائي لواينستين، الذي كان في طليعة من فجروا حركة “Me Too” بعد اتهامات عديدة بالتحرش والاعتداء الجنسي هزّت صناعة السينما العالمية.