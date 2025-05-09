حلا شيحة تُثير الجدل مجددًا: “التفكر بداية الهداية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة موجة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في مقطع مصوّر جديد عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيه مرتدية الحجاب وهي تجلس قبالة البحر، موجّهةً رسالة روحانية تدعو فيها إلى التأمّل في خلق الله.

وفي الفيديو الذي نال انتشاراً واسعاً، دعت حلا الجمهور إلى التفكّر في آيات الله الكونية، مشيرة إلى أن التأمّل كان بداية لهداية الأنبياء والرسل، مستشهدةً بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقالت: “دعوة للتفكر والتأمل… سيدنا إبراهيم بدأ رحلته بالتفكر، وشاف من خلاله أن الله واحد لا شريك له، وهو اللي خلاه يكسر الأصنام ومايخافش من النار، وكل ده بدأ بعبادة التفكر”.

وأضافت: “كل شيء في الكون يدل على الله، والتفكر في خلقه يوصل الإنسان ليقين بوحدانيته. من زمان وأنا بحب التأمل، خصوصًا في الصباح على البحر، كان بيدفعني أسأل نفسي: فين ربنا؟ وده كان من أول الأسباب اللي خلتني أفكر في وجوده”.

ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من الوسط الفني، حيث علّقت الفنانة بسمة بوسيل قائلةً: “أراكِ أكثر سعادةً”. فيما كتبت هنا الزاهد: “أنتِ أطيب وأنقى قلب”. وهو ما عُدّ دعمًا واضحًا من زميلاتها لتوجّهها الروحي الجديد في هذه المرحلة من حياتها.

وتُعرف حلا شيحة بتقلّباتها العلنية في حياتها الشخصية والفنية، بين الحضور في الوسط الفني وبين فترات من الاعتزال والتقرب من الجانب الروحي، ما يجعل ظهورها الجديد محط أنظار واهتمام متجدّد من الجمهور.