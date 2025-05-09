سميحة أيوب ترد على شائعة مرضها: “مستنية الدور اللي يستفزني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت الفنانة القديرة سميحة أيوب جمهورها على حالتها الصحية، بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إصابتها بسرطان الثدي ومحاولتها إخفاء الأمر، وهو ما رُبط بغيابها عن الساحة الفنية في الفترة الماضية.

وأكدت أيوب في تصريحات صحافية أنها بحالة جيدة، وتخضع فقط لمتابعة طبية دورية، مشيرةً إلى أنها بانتظار عمل درامي يليق بمسيرتها الفنية ويشكّل دافعاً حقيقياً للعودة إلى الشاشة. وقالت: “بطمن جمهوري، أنا كويسة صحياً، وابتعادي مش بسبب المرض، بل لأني مش لاقية الدور المناسب اللي يخليني أرجع بحماس.”

وفي تعليقها على عودة الفنان يحيى الفخراني إلى المسرح، عبّرت عن سعادتها بهذه الخطوة، معتبرة أن الفخراني يتمتع بحضور استثنائي وقدرة على تحفيز زملائه للعودة إلى خشبة المسرح. وقالت: “واثقة إن يحيى الفخراني هيعمل طفرة في المسرح قريب.”

وكانت آخر مشاركات سميحة أيوب في الموسم الرمضاني لعام 2023 من خلال مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة: روبي، أحمد رزق، محمود عبد الغني، وبسمة، ونخبة من الفنانين.