قصة عمرو يوسف وأسماء جلال من ولاد رزق 3 إلى "السلم والثعبان: أحمد وملك"

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يجتمع الفنانان عمرو يوسف وأسماء جلال في فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك الذى يعد الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمى، حيث يتصدر عمرو يوسف وأسماء جلال بطولة الجزء الثانى وسيكون بينهما قصة حب التي تتمحور حولها الأحداث.



عمرو يوسف واسماء جلال من فيلم السلم والثعبان احمد وملك

تقديم عمرو يوسف وأسماء جلال بطولة فيلم السلم والثعبان : أحمد وملك، يأتي بعد اجتماع الثنائى في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى تم عرضه في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2024، وشهد الفيلم قصة حب جمعت الثنائى وتكللت في نهاية الأحداث بالزواج رغم طبيبعة شخصية عمرو يوسف في العمل متعددة العلاقات النسائية، ليكرر عمرو وأسماء تجربتها في السلم والثعبان : أحمد وملك بقصة حب جديدة ومختلفة.

فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" بطولة: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني. ومن جانبه وضع طارق العريان خطة للانتهاء من الفيلم منتصف شهر يوليو، من أجل طرحه في دُور العرض قبل نهاية العام الحالي.

فيلم "السلم والثعبان" عُرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي. وكتبه محمد حفظي وأخرجه طارق العريان ودارت أحداثه في إطار رومانسي اجتماعى، حول حازم شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً وأباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد ظهور ياسمين؛ حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.