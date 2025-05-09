عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:19 صباحاً - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضخما بمنطقة الأرينا بدولة الكويت بحضور جماهيري غير مسبوق وتفاعل منذ اللحظات الأولى، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وفاجأ عمرو دياب الجمهور، بإعلان موعد طرح ألبومه الجديد، مؤكدا أنه سيطرحه في موسم عيد الأضحي لعام 2025.

حفل عمرو دياب في الكويت

وبدأ عمرو دياب حفله بالكويت بأغنية يا أنا يا لاء ثم قدم بعدها عدد كبير من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبعدها غنى مجموعة من الأغاني التي رددها معه الجمهور ومنها برج الحوت وانت الحظ و ده لو اتساب.

خطف عمرو دياب الأنظار خلال الحفل كعادته بإطلالة شبابية مميزة، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها شكرا من هنا لبكرة وتملي معاك وقمرين ونور العين ويا قمر و وغلاوتك ووياه.

وأحيا الهضبة عمرو دياب يوم الأحد الماضي حفلًا غنائيًّا كبيرًا في دبي بالقرية العالمية وسط حضور جماهيري رفع شعار كامل العدد.

وخطف عمرو دياب الأنظار بإطلالة شبابية مميزة باللونين الأحمر والأسود خلال فقرتي الحفل، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها أجمل عيون الشهيرة ببرج الحوت، وده لو اتساب، وأنت الحظ.

وواصل الهضبة فقرات حفله وسط تفاعل مع الجمهور الذي انتظر منه مجموعة من أغانيه المحببة لديهم مثل يا قمر التي رددوها معه عدة مرات، وكذلك قمرين، وتملي معاك، وغلاوتك، وياه، وشكرًا من هنا لبكرة".

تفاصيل الحفل القادم لعمرو دياب

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم ١٦ مايو الجاري.

ألبوم عمرو دياب 2025

ويضع الفنان عمرو دياب، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، تمهيداً لطرحه خلال الأسابيع المقبلة، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أسماء سبق وتعاون معه كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.

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