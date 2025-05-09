أحمد داش يعلن ارتباطه ويكشف موعد حفل الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:19 صباحاً - كشف الفنان أحمد داش، عن ارتباطه وإتمام خطبته، مؤكدًا أن حفل زفاف سيكون في فصل الصيف، ووجه رسالة رومانسية إلى خطيبته بتقبيل خاتم الخطوبة على الهواء مباشرة.

وأشار أحمد داش خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي:"دبلة ارتباطي حاليًّا في إيدي اليمين ومن المنتظر يكون الفرح في الصيف".

وقام أحمد داش بتقبيل دبلة خطيبته على الهواء مباشرة، في إشارة رومانسية عبّر بها عن ارتباطه العاطفي ودعمه لشريكته.

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جيلنا محظوظ ولم ندخل عالم الفن بالواسطة

وأكد أحمد داش، إن الجيل الجديد من الممثلين، ومن بينهم هو وطه دسوقي وعصام عمر وأحمد مالك، شق طريقه في عالم الفن دون الاعتماد على «الواسطة»، مشددا: «لا أظن أن أي حد فينا دخل بالواسطة.. الجيل الجديد بيأخذ فرصته».

وأشار إلى أن الفرص التي يحصلون عليها هي جزء من التطور الطبيعي في مجال العمل الفني، متابعا: «جيلنا محظوظ في الفرص الكثيرة المتاحة أمامه، ويقدم أعمالا جديدة تعبر عنا وعن جيلنا، وعلينا ضغط أن نقدم أعمالا تبسط الجمهور وتعجبه».

قصة وأبطال فيلم نجوم الساحل

وتحدث عن دوره في فيلم «نجوم الساحل»، قائلا إن شخصية «حمزة» التي جسدها كان حلمه أن يقيم حفلة يرى فيها كل الناس؛ لأنه شخصية بسيطة وحالمة جدًا؛ لكن أحلامه بسيطة، مشيرا إلى أنه لا يريد شيئا ماديا أو باهظ الثمن؛ لكن يحب فتاة ويتمنى أن يسعدها بأي طريقة، لا سيما أنه لا يملك مالها، ولا يعيش نفس حياتها الاجتماعية.

يُذكر أن فيلم «نجوم الساحل» تدور أحداثه في إطار رومانسي خفيف حول قصة حب تنشأ بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث يسافر بطل العمل إلى الساحل الشمالي في مغامرة خاصة بصحبة صديقه المقرب علي صبحي بحثاً عن الحب ومواجهة العديد من المواقف الكوميدية.

خطوبة أحمد داش

فاجأ الفنان أحمد داش يوم 11 نوفمبر الماضي، محبيه وجهوره بإعلان خبر خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، الأمر الذي أدخل البهجة والفرحة إلى قلوبهم، وشارك "داش" متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة ظهر من خلالها برفقة الفتاة التي أعلن الارتباط بها رسمياً، معلقاً: "الحمد لله"، وأرفق بتعليقه رسماً تعبيرياً على هيئة قلب أحمر وخاتم "دبلة" الخطوبة.

وقد حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على مشاركة الفنان أحمد داش فرحته، من خلال تهنئته بمجموعة من التعليقات، من بينهم الفنان أحمد داود الذي عبر عن فرحته بخبر ارتباط "داش" معتبراً إياه بمثابة أخ له، حيث قال: "ألف مبروك يا أخويا"، الفنانة أروى جودة هي الأخرى هنأته، وتمنت له ولخطيبته كل الخير والسعادة، حيث كتبت: "مبرروك ربنا يسعدكم ويحفظكم يارب"، النجمة مايان السيد هي الأخرى علقت قائلة: "مبرررررررروك".

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