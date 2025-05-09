إلغاء حفل مدحت صالح لظروف خارجة عن الإرادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 10:19 صباحاً - أعلنت الشركة المنظمة للحفل الغنائي الذي كان مقررًا أن يحييه الفنان مدحت صالح اليوم الجمعة الموافق 9 مايو، في أركان بمدينة السادس من أكتوبر عن إلغائه لأسباب وصفتها بالخارجة عن الإرادة، والتزم النجم مدحت صالح بنفس الصياغة دون الكشف عن السبب الحقيقي لإلغاء الحفل.

ونشر الفنان مدحت صالح بيان الشركة المنظمة عبر خاصية الستوري على صفحته الرسمية على إنستغرام، وأوضحت الشركة في البيان أسباب الإلغاء قبل يوم من انعقاد الحفل، قائلة: "بكل أسف نعلن عن إلغاء حفل الفنان مدحت صالح الذي كان مقررًا إقامته الجمعة، وذلك لظروف خارجة عن إرادتنا".

وتابعت: "نعرف مدى تحمسكم لهذه الحفلة ونعتذر جدًا عن أي إزعاج بسبب هذا الإلغاء"، ودعت الجمهور للعودة إلى الشركة المسئولة عن بيع التذاكر لاسترداد أموالهم.

وكان الحفل سيقام تحت مسمى "حفل الربيع"، وحتى الآن غير معلوم السبب الحقيقي وراء هذا الإلغاء المفاجئ رغم العلم بموعد انعقاده منذ فترة طويلة.

آخر مشاركات مدحت صالح الفنية

تواجد صوت الفنانفي موسم دراما رمضان 2025 من خلال مشاركته في غناء تتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" للفنان محمد هنيدي، والتي تحمل اسم "أنا فوقت"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج.

ويُعد مدحت صالح من المطربين الحاضرين بأغاني تترات المسلسلات خلال موسم دراما رمضان من كلّ عام، وكان آخرها "إمبراطورية ميم" الذي تم عرضه العام الماضي.

آخر حفلات مدحت صالح الغنائية

يذكر أن حفلات "ليالي رمضان" هي آخر حفلاتالغنائية وأقيمت في دار الأوبرا المصرية، وقدم خلالها مجموعة من أغانيه المميّزة، منها "زي ما هي، ويتقال، قلب واحد، حبيبي يا عاشق، وعدي، والمليونيرات" وغيرها من أغانيه.

بالإضافة إلى مقتطفات من أغاني أم كلثوم، وأخرى تراثية متنوّعة، كما قدَّم أغنية "ست الحبايب" بناءَ على طلب الجمهور الحاشد الذي حضر الحفل بمناسبة عيد الأم.

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