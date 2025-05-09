إنتهاء "الزعل" بين كارول سماحة وإليسا بعد تصرف الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - تلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة التعازي في وفاة زوجها، المنتج المصري وليد مصطفى، خلال مراسم العزاء التي أُقيمت في لبنان، بحضور عدد كبير من الفنانين والممثلين والإعلاميين، من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا.

وكان موقع "الفن" حاضرًا لتغطية الحدث، حيث نشر فيديو يوثّق لحظة تقديم إليسا كلمات المواساة لكارول.

وقد أكّد مقربون من الفنانتين أن هذه الخطوة أنهت أي خلاف أو عتب سابق بينهما، وأصبح "الزعل" من الماضي.

ما قصة الخلاف؟

تعود جذور الخلاف إلى عام 2013، حين شاركت كارول سماحة وإليسا في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور". في تلك الفترة، شعرت كارول بعدم ترحيب إليسا بها أثناء التصوير، مشيرة إلى أن تصرفاتها كانت غير ودّية. ومع ذلك، صرّحت كارول في لقاء صحافي لاحق بكلام إيجابي عن إليسا، مؤكدة أن الأخيرة لها "معزة خاصة" في قلبها، وأضافت: "ستايل أغاني إليسا هو الأقرب لي".

إلا أن إليسا تجاهلت هذا التصريح، وهو ما أثار استغراب بعض المتابعين. وقد كتب أحد المعجبين تعليقًا قال فيه: "كل شي يهون معي إلا قصة تجاهل إليسا لموضوع إنو كارول حكت عنها بشكل منيح في برنامج كاربول مع هشام". لترد كارول على التغريدة بكلمة واحدة: "Expected"، أي "متوقّع".