مي عز الدين تعود للسينما بعد غياب 13 عاما

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية مي عز الدين، عن عودتها للسينما بعد غياب طويل لحوالي 13 عاما.

وقالت مي في بث مباشر عبر حسابها الرسمي: "مش هلحق أشارك في أفلام عيد الأضحى، بس إن شاء الله راجعة للسينما قريب جداً".

وكان آخر عمل سينمائي لـ مي عز الدين فيلم "جيم أوفر" عام 2013، والذي شارك في بطولته عدد من الممثلين أبرزهم: يسرا، محمد نور، عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد، محمد قشطة، جورج فايز، أمل رزق، رضا حامد، إحسان الترك، وولاء سمير.

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