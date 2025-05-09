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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ليلى علوي صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التُقطت لها ضمن أجواء الطبيعة الخلابة، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين وأرفقتها بتعليق بسيط قالت فيه: "الطبيعة هي التي تتحدث".
واختارت لهذه الجلسة التصويرية ان تطل ببنطلون وقميص عليها نقوش من الورود وتحت القميص القصير كروب توب باللون الابيض مستعضة رشاقتها.
وتوالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها ومن أبرز ما كُتب: "ابتسامتك جميلة أوي، ربنا يديمها عليكي يا غالية"، "مش بتكبري يا نجمة"، "ملكة جمال العالم"، و"طول عمرك عسل وجميلة يا لولا".
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تطل بـ كروب توب في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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