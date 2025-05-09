ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية مايان السيد، عن مرورها بقصة حب مع شاب هندين وذلك أثناء تواجدها في سريلانكا.

وتحدثت مايان في مقابلة لها في برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، أن هذه العلاقة لم تكتمل واستمرت لمدة 10 أيام فقط، وأنها صارحت والديها حول إمكانية ارتباطها به.

وقالت: "كان واحد هندي قابلته في سريلانكا، إعجاب لمدة 10 أيام وخلاص، أنا في القاهرة وهو في مومباي والموضوع مانفعش".

ورداً على سؤال منى حول ردة فعل والديها ورأيهما في إمكانية ارتباطها بذلك الشاب، قالت: "والله فاتحتهم قالولي إنت بتهزّري وهتزهقي، هما بيعانوا معايا علشان أنا عندي مشاكل".

كانت هذه تفاصيل خبر مايان السيد تتحدث عن علاقة حب مع شاب هندي.. وهذه ردة فعل والديها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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