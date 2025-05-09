شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تواصل تسجيل ألبومها الجديد استعدادًا لصيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة اللبنانية إليسا العمل على ألبومها الغنائي الجديد، حيث انتهت حتى الآن من تسجيل نصف أغنياته، تمهيدًا لطرحه في موسم صيف 2025.

ويضم الألبوم مزيجًا من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، وتتنوع موسيقاه بين الرومانسي والدرامي، إلى جانب أنماط موسيقية أخرى يتم تقديمها بشكل جديد ومختلف عن أعمال إليسا السابقة.

ومن المقرر أن يشهد الألبوم تعاون إليسا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لأول مرة في مشوارها الفني، في خطوة تهدف إلى تجديد تجربتها الغنائية.

وسيتم طرح أغنيات الألبوم بنظام السينجل، بمعدل أغنية كل أسبوع، عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت النجمة إليسا خلال شهر رمضان الماضى، بغناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حظى بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين جمهور ومحبى ياسمين عبد العزيز.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة اللبنانية إليسا هو ألبوم "أنا سكتين" والمكون من 12 أغنية، وحققت وقتها أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.