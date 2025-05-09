شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أغاني الهيد في الألبومات الجديدة لتامر حسني وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الموسيقى خلال الأيام المقبلة نشاطًا ملحوظًا، حيث يستعد عدد من كبار نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم الجديدة تزامنًا مع موسم الصيف، وتكشف ”الخليج 365” في هذا التقرير أسماء الأغاني الرئيسية (الهيد) التي اختارها النجوم لتكون واجهة ألبوماتهم المقبلة، والتي من المتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

في مقدمة هؤلاء النجوم، يعود تامر حسني بألبوم جديد يحمل عنوان "لينا معاد"، ويضم مجموعة من الأغاني التي تعاون فيها مع نخبة من صناع الموسيقى، أبرزهم الشاعر أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، بالإضافة إلى ألحان عمرو الشاذلي ورامي جمال، وتوزيع أحمد السلام.

ويُطرح الألبوم بطريقة الأغاني المنفردة (سينجل) بمعدل أغنية كل أسبوع، في تجربة موسيقية متنوعة يسعى تامر من خلالها إلى تقديم أشكال غنائية جديدة ومفاجآت للجمهور.

من جانبها، تضع النجمة أصالة اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "ضريبة البُعد"، والمقرر طرحه في النصف الثاني من شهر مايو. ويضم الألبوم باقة من الأغاني المتنوعة مثل: كلام فارغ، حبة حبة، جرسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، مش وحشة، عندي اكتفاء، ماوحشتكش، المال السايب، والعنب الساقع.

أما على صعيد التعاون، فقد جمعت أصالة في هذا الألبوم مجموعة من كبار صناع الموسيقى، من بينهم تامر عاشور، إيهاب عبدالواحد، مصطفى العسال، محمد عبدالمجيد، عمرو الشاذلي، محمد مصطفى، وليد العطار، جابر جمال، إسلام رفعت، هشام البنا، ويوسف حسين.