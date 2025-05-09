سعد لمجرد يقدم هدية مميزة لـ ولي العهد المغربي بمناسبة عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد أغنيته الجديدة بعنوان "Happy Birthday" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وقد أهداها خصيصًا إلى ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن بمناسبة عيد ميلاده.

وقام لمجرد بنشر مقطع من الأغنية على حسابه الرسمي، مرفقًا إياه برسالة موجهة إلى ولي العهد، جاء فيها:

"سيدي صاحب السمو الأمير مولاي الحسن، بكل محبة وامتنان، يسعدني ويشرفني أن أقدم لسموكم هذه الهدية المتواضعة، أغنية (Happy Birthday)، تعبيرًا عن فرحتي الكبيرة بهذه المناسبة العزيزة."

كما عبّر عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب ولي العهد، قائلاً:"أتمنى من أعماق قلبي أن تليق بذوقكم الرفيع، وأن تدخل الفرح إلى قلوب كل من يستمع إليها."

وفي ختام رسالته، عبّر لمجرد عن وفائه وامتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلاً:"وبهذه المناسبة السعيدة، أرفع أسمى عبارات الولاء والدعاء إلى مقام مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سائلاً الله العلي القدير أن يطيل في عمره، ويمن عليه بالصحة والعافية، ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يديم عليه وعلى سموكم الخير والسعادة والرفعة. حفظكم الله، وكل عام وسموكم بألف خير."