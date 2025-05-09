ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل اللبناني وسام فارس، وزوجته الممثلة سارة أبي كنعان، بعيد زواجهما الأول، وذلك بطريقة رومانسية للغاية.

وشارك وسام متابعهي عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو له، ظهر فيه وهو يلاحق سارة في أحد المراكز التجارية ليقدم لها باقة من الورود الحمراء، وذلك بطريقة رومانسية وطريفة.

كما ظهر وسام وهو يحتضن سارة ويحملها عاليا، ويبقبلها تعبيرا عن حبه في هذه المناسبة، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "عندما يحالفك الحظ، لن يقتصر الأمر على زهور يومية فحسب،ل تُزهر باستمرار طوال اليوم! 7 أيار (مايو)، قبل عام".

وبدورها، ردت سارة بعبارة من أغنية الفنانة الأميركية مايلي سايرس "Flowers": "لستُ بحاجة لشراء الزهور لنفسي".



كانت هذه تفاصيل خبر قبلة ولحظات رومانسية بين سارة أبي كنعان ووسام فارس احتفالا بذكرى زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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