تحت عنوان الفخامة والرفاهية.. إليكم طائرة دونالد ترامب الرئاسية الرائعة

ميرنا وليد - بيروت - إليكم لمحة أولى من داخل طائرة بوينغ 747 الفاخرة، التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار، والتي يُجري الرئيس الأميريكي دونالد ترامب تجديدها، بعد أن خلص إلى أن طائرة الرئاسة الأمريكية المُعاد تصميمها لن تكون جاهزة خلال فترة ولايته.

دانييلا رحمة في زيارة لأطفال من ذوي الهمم ولقاء مؤثر مع طفلة شاركتها التمثيل في "نفس"



كانت هذه الطائرة مملوكة للحكومة القطرية، وهي في غاية الفخامة، وتتميز بسلالم متعرجة فخمة، وسجاد فاخر، ومقاعد جلدية في جميع أنحائها.

صُممت المقصورة الداخلية من قِبل شركة ألبرتو بينتو كابينت الفرنسية الشهيرة، وتتميز بلمسات ذهبية وأثاث مزخرف يُحاكي الطراز الفاخر لبرج ترامب.

يوفر كل مقعد على متن الطائرة راحة من الدرجة الأولى، مع أعمال فنية أنيقة تُزيّن جدران المقصورة، تليق بأفخم طائرة خاصة في العالم.

