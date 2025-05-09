لائحة بأسماء أغنى مغني الراب وهذا هوالأكثر ثراء

ميرنا وليد - بيروت - نعرض لكم لائحة بأغني مغني الراب في الولايات المتحدة:

إمينيم

تبلغ قيمة ثروته 250 مليون دولار. أطلق أول ألبوماته عام 1996، وهو ألبوم "إنفينيت" وحصل على المركز الثاني في أولمبياد الراب في لوس أنجلوس ما لفت انتباه العقل المدبر للراب في الساحل الغربي الدكتور دري، الذي وقّع معه على عقد عمل مع شركة إنتاج كبرى.

دكتور دري

قيمة ثروته 400 مليون دولار. إسمه الحقيقي أندريه رومل يونغ ويعرف بـ دكتور دري وهو مغني راب أميركي ومنتج وممثل. أسس Aftermath Entertainment and Beats Electronics و Death Row.

ديدي

تبلغ قيمة ثروته مليار دولار. إسمه الحقيقي سين جون كومبز يعرف بإسم ديدي ورسمياً يعرف بإسم باف دادي وP. Diddy هو مغني راب ومنتج. ولد في هارلم ونشأ في ماونت فيرنون وعمل كمدير قبل تأسيس Bad Boy Records.

جاي زي



تبلغ قيمة ثروته 2.5 مليار دولار. إسمه الحقيقي شاون كوري كارتر يعرف بـ جاي زي وهو مغني راب ورجل أعمال أطلق عليه لقب أعظم مغني راب عام 2023.

كانيي ويست

تبلغ قيمة ثروته ما بين 3 و4 مليارات دولار. هو مغني راب أميركي ومنتج وواحد من أعظم الأسماء في عالم الهيب هوب تميزت موسيقاه بالتنوع والتعليقات السياسية. تخلى عن دراسته لمتابعة مسيرته الفنية.